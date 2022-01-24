Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о подготовке российскими военными провокаций. «У нас нет доступа в Приднестровский регион, чтобы точно сказать, что там происходит. Мы не можем сказать точно, сколько там сейчас российских военнослужащих», — сказала она в интервью румынскому телеканалу PRO TV, передает Интерфакс.

Однако, по словам президента, Кишинев мониторит ситуацию. «У нас нет информации о том, что там что-то изменилось по сравнению с тем, что было раньше. Изменений мы не видим, нет причин для большего беспокойства», — отметила Санду, которая не раз выступала за полный вывод российских войск из Приднестровья.

Она подчеркнула, что Молдова «озабочена ситуацией с региональной безопасностью», консультируется с иностранными партнерами и «готовит разные сценарии, чтобы обеспечить свою безопасность». «Очень надеемся, что эти сценарии не понадобятся, что будет найдено мирное решение всех проблем», — заключила Санду.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон учитывает возможность нападения России на Украину со стороны Приднестровья.

А Главное управление разведки Министерства обороны Украины утверждает, что российские спецслужбы готовят провокации против своих же военнослужащих, чтобы обвинить в этом Украину. «13 января в 3 ОМСБр ВС Приднестровского региона Республики Молдова было проведено служебное совещание, в ходе которого личному составу указано, что ожидаются провокации со стороны Украины в районе населенного пункта Колбасна», — заявили в ведомстве.

Интересно, может ли Москва в нынешних непростых условиях как-то использовать фактор Приднестровья против и Молдовы, и Украины? Что именно это может быть, и какие цели могут стоять за этим? Возможно ли, как результат этих действий, ослабление политической субъектности Молдовы и Украины? Судя по всему, Москве уже удалось проделать это с Арменией (после Второй Карабахской войны) и с Казахстаном (после недавних протестов, беспорядков и ввода войск ОДКБ).

Своим мнением по этим моментам поделились по просьбе # известные молдавские аналитики.

Виктор Чобану, политический комментатор:

— Приднестровье всегда было неким «шилом в бок» для Молдовы, а в последнее время – даже скорее для Украины. Поэтому попытки использовать эту ситуацию и активизировать спящую закладку, скорее всего будут – в зависимости от развития событий и степени эскалации росийско-украинского конфликта. В случае перехода в фазу активных боевых действий как минимум провокации не исключены. Держать Украину в напряжении и оттягивать часть ВСУ для прикрытия приднестровского участка границы – такой сценарий вероятен. Провокации в районе складов советского вооружения в Колбасне наиболее взрывоопасны в прямом и переносном смысле и чреваты гуманитарной и экологической катастрофой. Надеюсь, что этого не произойдет.

Но использовать ограниченный контингент российских военных, даже с учетом привлечения местных резервистов, представляется маловероятным. Равно как и генштабовские сценарии пробивания коридора через Одессу до Приднестровья. Хотя это вполне вписывается в нынешнюю имперскую риторику Москвы (пусть и неофициальную) и такое развитие событий могло бы привести к ослаблению субъектности Молдовы и Украины. При этом Украина вынуждена будет воевать на фоне жестких западных санкций в отношении Москвы. Молдове же не останется ничего другого, кроме как в срочном порядке присоединиться к Румынии.

Виталий Андриевский, доктор истории, директор Института эффективной политики:

— В Молдове прекрасно понимают, что возможны любые сценарии, которые могут привести к обострению ситуации. И самый опасный вариант, — это взрыв складов боеприпасов в Колбасне, который Тирасполь и Москва спишут на диверсию со стороны Украины и используют как повод для начала военных действий.

Не знаю, какие есть военные планы у Генерального штаба Молдовы на случай, если ОГРВ (Оперативная группа российских войск), базирующая в Приднестровье, совместно с воинскими подразделениями Приднестровья начнёт военные действия против Украины, но уверен, что Молдова обязательно прореагирует. И это будут не только словесные заявления.

Впрочем, мы не теряем надежду, что до военных действий не дойдет. Надо быть настоящими безумцами, чтобы втянуть в войну Россию и Украину. Надеюсь, что здравый смысл восторжествует.