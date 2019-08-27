Американские законодатели призвали Трампа ввести санкции против Турции за покупку С-400

Американские законодатели призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении Турции за приобретение Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

«Президент Трамп, вы должны ввести санкции против Турции из-за покупки ею С-400, как того требует американское законодательство. Интересам Турции наилучшим образом служит партнерство с США, а не с Кремлем», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник в Twitter комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Как сообщала в начале августа газета The Washington Post, республиканцы и демократы в Конгрессе США намерены обязать Трампа ввести санкции в отношении Турции, если вашингтонская администрация в ближайшее время не сможет разъяснить законодателям, какое наказание ожидает Анкару за покупку С-400. Члены Конгресса, по данным издания, хотят, чтобы глава вашингтонской администрации ввел против Турции рестрикции в связи с принятым в США в 2017 году законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).(ТАСС)