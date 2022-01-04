Палата представителей Ливии (высший орган законодательной власти) прервала заседание Высшей избирательной комиссии, потребовав представить новое предложение относительно даты выборов. Об этом сообщил пресс-секретарь Палаты представителей Ливии Абдулла Булейхык.

По его словам, на заседании обсуждались причина переноса выборов и избирательный процесс.

Было вынесено заключение о том, что Высшая избирательная комиссия свяжется со всеми партиями в стране, чтобы устранить форс-мажорные обстоятельства и назначить новую дату выборов, отметил он.

«Высшей избирательной комиссии следует в кратчайшие сроки обратиться в Палату представителей с новым предложением», — отметил Булейхык.

Председатель Высшей избирательной комиссии Ливии Имад ас-Саих в свою очередь сообщил, что проведению выборов помешали некоторые форс-мажорные обстоятельства. Помимо угроз в числе таких обстоятельств он назвал «противоречивые судебные решения и решения позже срока, указанного в законе».

Форум политического диалога Ливии по итогам обсуждений, организованных в ноябре 2020 года под эгидой ООН, принял решение о проведении президентских и парламентских выборов в стране 24 декабря 2021 года.

Однако 22 декабря Высшая избирательная комиссия Ливии сообщила о том, что, несмотря на техническую готовность к голосованию, страна не может уложиться в назначенные сроки и провести выборы 24 декабря.

Избирком предложил перенести президентские выборы на 24 января 2022 года из-за существующих по данному вопросу разногласий. (haberler.com)