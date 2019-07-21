Американец за 11 секунд нокаутировал русского в UFC

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник нокаутом проиграл американцу Уолту Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сан-Антонио (США, штат Техас), сообщает ТАСС.

Поединок в тяжелой весовой категории завершился спустя 11 секунд после стартового гонга.

В главном бою вечера ямаец Леон Эдвардс единогласным решением судей победил бразильца Рафаэля Дос Аньоса.

Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года, в активе 42-летнего бойца 71 бой (57 побед, 13 поражений, одна ничья). В своем предыдущем поединке россиянин нокаутом уступил нидерландскому бойцу Алистару Овериму 20 апреля в Санкт-Петербурге. В послужном списке 36-летнего Харриса стало 13 побед и семь поражений.