Американец за 11 секунд нокаутировал русского в UFC

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник нокаутом проиграл американцу Уолту Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сан-Антонио (США, штат Техас), сообщает ТАСС.

Поединок в тяжелой весовой категории завершился спустя 11 секунд после стартового гонга.

В главном бою вечера ямаец Леон Эдвардс единогласным решением судей победил бразильца Рафаэля Дос Аньоса.

Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года, в активе 42-летнего бойца 71 бой (57 побед, 13 поражений, одна ничья). В своем предыдущем поединке россиянин нокаутом уступил нидерландскому бойцу Алистару Овериму 20 апреля в Санкт-Петербурге. В послужном списке 36-летнего Харриса стало 13 побед и семь поражений.

| 2019-07-21T09:32:37+00:00 21 июля 2019, 10:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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