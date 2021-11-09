Американец Тревор Рид, осужденный в России на 9 лет колонии по обвинению в нападении на полицейских, объявил голодовку из-за помещения в штрафной изолятор. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на родственников Рида.

О голодовке рассказали «Интерфаксу»и адвокаты Рида Сергей Никитенков и Виктория Буклова. По их словам, Рид объявил голодовку 4 ноября в связи с неоднократным, незаконным, по его мнению, «водворением в ШИЗО и иными существенными нарушениями его прав в колонии». Адвокаты напомнили, что вину в нападении на полицейских Рид не признает.

Американец отбывает наказание в исправительной колонии в Мордовии.

В региональном управлении ФСИН отрицают информацию о голодовке Рида. Там заявили, что заключённый Тревор Рид не обращался к администрации колонии с заявлением о голодовке и ест по расписанию.