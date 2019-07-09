Албанский футболист обещал против «Карабаха» выложиться по максимуму

Хавбек албанского «Партизани» Бруно Телюши ответил на вопросы касательно предстоящего завтра первого матча 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу против азербайджанского «Карабаха» в Тиране, передает azerisport.com.

— Насколько «Партизани» готов к «Карабаху» после сборов в Словении?

— Мы провели хороший подготовительный этап с интенсивными тренировками. Команда на правильном пути. Я думаю, мы по максимуму выложимся в первой игре против «Карабаха».

— В новом сезоне команда будет совсем другая. Ушли Атанда и Реджепи, а также Хила, Дука и Хебай. Как вы думаете, как все это повлияет на команды на еврокубковом старте?

— Как вы упомянули, многие игроки покинули команду. Но вместе с тем и многие пришли. Я надеюсь, что новички сделают для команды самое, показав свой максимум, и уже с первых матчей в еврокубке против «Карабаха» помогут нам.

— Можно ли сказать, что это все еще «Партизани» Шкендера Геги или уже команда Франко Лерды?

— Гега добился максимума с командой. Он все сделал правильно, профессионально. Но теперь у «Партизани» – новый тренер, и, я думаю, что мы приспособимся к его идеям.

— Что бы вы хотели сказать болельщикам перед встречей с «Карабахом»?

— Простое послание. Чтобы они вновь делали то, что показывали на протяжении всего прошлого сезона. У нас замечательные болельщики, которые приходят на стадион и поддерживают нас.