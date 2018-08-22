Адвокат: Коэн под присягой признался в преступлении по поручению Трампа

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн под присягой заявил, что совершил преступление по поручению тогдашнего кандидата на пост главы Белого дома. Как сообщает CNN, во вторник, 21 августа, юрист признал в суде, что во время избирательного цикла 2016 года предпринял действия, необходимые для сокрытия от общественности информации, которая была бы вредна для кандидата и кампании в суде. При этом, заявил Коэн, он действовал «в координации и по указанию кандидата на федеральный пост».

Как указывает CNN, речь идет о порнозвезде Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Stormy Daniels, и бывшей модели Playboy Карен Макдугал.

Адвокат Коэна Лэнни Дэвис опубликовал твит, в котором рассказал о показаниях своего подзащитного. «Сегодня он дал показания под присягой, что Дональд Трамп поручил ему совершить преступление, заплатив двум женщинам с основной целью повлиять на выборы. Если эти платежи были преступлением для Майкла Коэна, то почему они не были преступлением для Дональда Трампа?», — заявил Дэвис.

Майкл Коэн обсуждает со следствием возможность досудебной сделки.

Условия сделки не требуют от Коэна сотрудничества со следствием, пишет газета The New York Times. Однако, по информации издания, экс-адвокат Трампа может передать информацию спецпрокурору США Роберту Мюллеру, который расследует возможное вмешательство РФ в президентские выборы в США в 2016 году. Предполагается, что если вклад Коэна в расследованию Мюллера будет значительным, это может привести к облегчению приговора для бывшего адвоката Трампа.

Сделка предусматривает для Коэна существенный денежный штраф и сокращение тюремного заключения, отмечает телеканал CNN. По данным телеканала, обвинение требует для бывшего адвоката 50 месяцев тюрьмы, сам же Коэн настаивает на трехлетнем заключении.

В апреле против Майкла Коэна было возбуждено расследование по подозрению в мошенничестве. Сам Трамп назвал обыски в офисе Коэна «охотой на ведьм» и «позорной акцией».

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