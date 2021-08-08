Обвинившая в домогательствах губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо его помощница Бритни Комисо заявила, что ее начальник совершил против нее уголовное преступление.

«Что он сделал по отношению ко мне — это уголовное преступление. Он нарушил закон», — рассказала Комисо в интервью CBS, опубликованном в воскресенье, 8 августа.

Она заявила, что Куомо однажды трогал ее за грудь, протянув руку под блузку, в момент, когда они делали совместную фотографию, пишет FoxNews.

В связи с этим женщина призывает привлечь губернатора к ответственности.

Ранее, 4 августа, генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сообщила, что губернатор «щупал, целовал и сопровождал непристойными комментариями» 11 женщин. Она подчеркнула, что именно эти инциденты побудили местную власть начать уголовное расследование в 2020 году и возобновить призывы к отставке Куомо. (iz.ru)