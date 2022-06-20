Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал Россию прекратить блокировку украинских портов и тем самым сделать возможным экспорт зерна.

«Немыслимо … миллионы тонн пшеницы остаются заблокированными в Украине, в то время как в остальном мире люди голодают», — заявил журналистам глава европейской дипломатии, слова которого приводит Deutsche Welle.

«Это подлинное военное преступление, и я не могу представить себе, что ситуация будет продолжаться еще долго», — добавил Боррель.