А вы заплатили коменданту?

19 февраля текущего года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию ряда многоквартирных зданий. Помимо того, согласно Указу, подписанному президентом , граждане в скором времени смогут получить выписку (купчую — ред.) на свои квартиры.

В указе черным по белому написано, что исполнение его должно проводиться с учетом интересов жильцов многоквартирных жилых зданий, эксплуатация которых не разрешена, и принципов гуманизма, составляющих основу социально — направленной государственной политики Азербайджана, а также с целью упрощения процедуры выдачи и оптимизации срока разрешения на эксплуатацию этих домов, обеспечения прозрачности и удовлетворения граждан в этой сфере.

Государственное агентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям, действующее при президенте Азербайджана, назвало список документов, которые требуются для получения купчих (свидетельств о праве собственности на недвижимость) через сеть ASAN-центров.

Купчие на жилье могут получить только владельцы квартир, построенных жилищно-строительными кооперативами, которые прошли процесс государственного приема/сдачи и включены в базу Службы государственного реестра недвижимого имущества при Госкомитете по имущественным вопросам Азербайджана.

Государственная пошлина за документацию квартир составляет 30 манатов. Стоимость услуги меняется в зависимости от срока. Желающие получить документ за 20 дней должны заплатить 20 манатов, за 14 дней — 30 манатов, за неделю — 40 манатов. Граждане за 50 кв.м. должны внести 12 манатов, а за каждый дополнительный квадратный метр – 20 копеек.

На днях в редакцию # обратился гражданин, проживающий в одном из новопостроенных зданий, расположенных в поселке Йени Ясамал, Орхан Гурбанов. По словам Г.Садыхова, руководство строительной компании предупредило жильцов, что если не будут уплачены все коммунальные долги, ни о какой справке для предоставления в службу ASAN и речи быть не может.

«На всех известили, что никаких справок или бумаг, необходимых для получения купчей нам не выдадут до тех пор, пока мы не оплатим все долги. О каких долгах идет речь? Если у нас собирается долг за свет, газ или воду, нам сразу их отключают. Соответственно, речь идет о задолженности коменданту. Но, разве это законно, чтобы нам не давали справку только за этот долг?», — спросил гражданин.

Как оказалось, это, действительно, незаконно.

Для получения выписок по первичной регистрации квартир, построенных жилищно-строительными кооперативами, следует предоставить всего три документа: удостоверение личности, решение суда либо решение общего собрания ЖСК о предоставлении жилой площади, финансовую справку об уплате обязательств по доле в кооперативе и документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (гиперссылка на соответствующую страницу сайта службы ASAN).

Никаких дополнительных документов, справок, чеков и квитанций по закону не требуется.

Как отметила юрист Самира Агаева, требование руководства строительной компании, ЖСК или коменданта здания незаконно. «Во-первых, программа по приватизации частных домов началась в Азербайджане в 1993 году. Согласно закону о приватизации, процесс должен проходить автоматически. То есть, все те квартиры, которые раньше принадлежали государству, автоматически приватизируются, оплачивается госпошлина, собираются все необходимые документы. После этого, БТИ оформляет приватизацию жилья. По этой причине, отказ строительной компании выдавать справку для предоставления в соответствующие инстанции, является незаконным. В законе никаких дополнительных требований не указывается», — отметила юрист.

Однако, по словам эксперта, существует практика, когда перед выдачей купчей, с гражданина требуются справки об уплате всех коммунальных услуг. «Это делается для того, чтобы отсчет всех коммунальных услуг начинался с первого дня приватизации. Но, это просто практика, которая сложилась в нашей стране. Но, ни в законе, ни в госпрограмме по приватизации об этом ничего не говорится», — отметила она.

Юрист еще раз отметила, что приватизация является регистрацией прав собственности. «А право на собственность Азербайджанской Республике неприкосновенно и охраняется государством», — подытожила С.Агаева.

Как отметил директор Экспертного центра недвижимости Рамиль Османлы, здесь речь идет о квартирном управлении. «По законодательству, если ЖСК оставляет за собой квартирное управление, то установление цены коммунальных услуг требует непосредственного присутствия самих граждан — жильцов здания, с учетом площади жилья. Помимо того, с каждым из жильцов необходимо подписать отдельный договор о предоставлении коммунальных услуг. Если договора нет, то руководство ЖСК не может ставить условия. И даже если договор есть, ЖСК не может требовать исполнение одного обязательства, наложив на гражданина другое обязательство. Это противоречит законодательству. То есть, справка, необходимая для выписки из реестра- это финансовая справка. Она выдается в том случае, если гражданин полностью оплачивает свой долг ЖСК, у него нет никаких долгов по стоимости квартиры. В день, когда гражданин погасил долг по стоимости квартиры, ЖСК обязан выдать гражданину финансовую справку об отсутствии долга. Никакого отношения эта справка к долгу по коммунальным услугам не имеет», — заявил эксперт.

То есть, строительная компания либо ЖСК имеют право задерживать выдачу справки только в том случае, если гражданин не погасил полностью кредит за квартиру, либо у него осталась задолженность по выплате стоимости квартиры. Так что, дорогой гражданин, если кто-то манипулирует финансовой справкой, чтобы заставить тебя выплатить долги по коммунальным услугам, ты можешь смело обращаться к юристу, а еще лучше в суд. Чтобы и другим неповадно было.