21 августа в Чехии объявлен Днем памяти

Правительство Чехии одобрило предложение парламента об учреждении 21 августа Дня памяти, посвященного жертвам событий 1968 года, сообщает РИА Новости.

В ночь с 20 на 21 августа 1968 года войска СССР и еще четырех государств-членов Организации Варшавского договора общей численностью около 300 тысяч человек с четырех направлений и воздушным путем вошли на территорию республики. Согласно совместному решению руководителей СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии войска этих стран были введены на территорию Чехословакии с целью прекращения проходивших здесь политических и общественных реформ, получивших название «Пражская весна».

«Необоснованное вторжение войск Варшавского договора означало не только конец демократических и гуманитарных стремлений реформировать социалистическую систему в Чехословакии, но также принесло жертвы невинных граждан», — говорится в тексте предложения депутатов парламента, за которое проголосовали все парламентские фракции, кроме компартии.

По данным чешских и словацких историков, в ходе сопровождавших ввод войск событий до конца 1968 года погибли 137 мирных граждан Чехословакии. Всего с августа 1968 года до июня 1991 года, когда с территории тогдашней Чехословакии полностью были выведены советские войска, вследствие их пребывания в стране погибло 406 чехов и словаков. По подсчетам российской стороны, потери советских войск в течение первого месяца после ввода в республику составили 12 человек.