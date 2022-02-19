Президент России Владимир Путин 20 февраля может принять важное решение по Донбассу. Об этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил агентству URA.RU. Зюганов призвал всех россиян в этот день внимательно следить за обстановкой и новостями.

«Путин 20 февраля может принять важное решение по Донбассу. Призываю всех россиян в понедельник, 20 февраля, внимательно следить за ситуацией и ожидать новостей», — сказал глава КПРФ.

Глава сепаратистов «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что ситуация в Донбассе крайне критическая и «дело может идти к широкомасштабной войне».