Стоимость золота в четверг утром несколько снизилась в рамках коррекции, в среду драгметалл подорожал на 0,5% из-за ослабления доллара после выхода слабой статистики по США.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 3,4 доллара США, или на 0,19% — до 1 806,9 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,62% — до 22,567 доллара за унцию. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) в среду уменьшился на 0,5%, а более дешевый доллар делает золото доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой. Золото, соответственно, подорожало днем ранее на 0,5%.

Ослабление доллара последовало после публикации слабой макростатистики по США. По данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в январе снизилось на 301 тыс., хотя ожидался рост на 207 тыс. Аналитики отмечают геополитические риски как базовый фактор поддержки стоимости золота, так как драгоценный металл традиционно считается более надежным активом.

При этом эксперты полагают, что золото останется в цене выше 1 800 долларов за унцию, а уровень сопротивления ожидается на отметке в 1 820-1 830 долларов. В ближайшей перспективе цена на золото будет реагировать на реальные ставки в ответ на скорость, с которой глобальные центральные банки ужесточают денежно-кредитную политику и их эффективность в сдерживании инфляции. Поэтому с большой вероятностью в 2022 году золото покажет ту же динамику, что и в прошлом году, поскольку конкурирующие силы с одной стороны поддерживают, а с другой — ограничивают его потенциал, считают эксперты World Gold Council (WGC).

С начала пандемии золото в полном смысле этого слова переживает свой золотой век. Цены на драгметалл пошли в рост. И такая динамика в целом прослеживается на протяжении кризисных обострений начиная с 2008 года. По словам аналитиков, пандемия коронавируса не стала исключением из общего правила. С началом кризиса наблюдается резкий спрос на этот безопасный резервный актив в среде институциональных и частных инвесторов. И это было легко понять, учитывая отсутствие другой такой же безопасной и ликвидной альтернативы.

По свидетельству доцента кафедры международной экономики UNEC Эмина Гарибли, спад циркуляции коронавируса, сопряженный с массовой вакцинацией в странах мира, не оставляет шансов для роста цен на уровне прошлого года. Однако непредсказуемость пандемии, обусловленная, в том числе, появлением новых опасных штаммов вируса, хоть и не способствует росту, но поддерживает цены на драгметалл в тонусе.

На этом фоне Государственное ЗАО «AzerGold» открыло в Баку первый центр продажи и обмена изделий из местного золота. По мнению опрошенных # аналитиков, в условиях нестабильности именно золото — самый надежный актив и решение компании весьма уместно. В компании отмечают, что до освобождения в этом году золотых гранул, монет и слитков от НДС и таможенных пошлин, а также освобождения импортируемого золота и изготовленных из него ювелирных изделий от акцизного налога, уровень надбавленной стоимости был высокий.

«Теперь же продукция компании представлена покупателям с минимальной маржей в соответствии с текущей ценой на золото на мировой фондовой бирже. Значительную часть надбавленной стоимости составляют производственные затраты», — информирует «AzerGold».

Позитивный момент заключается также в том, что компания будет не только продавать свою продукцию, но и выкупать по текущей рыночной цене, поскольку иначе инвестировать в этот актив не имеет смысла.