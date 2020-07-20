«Золотой мяч» в 2020 году останется без обладателя

Издание France Football подтвердило, что в 2020 году награда «Золотой мяч» не будет вручена из-за пандемии коронавируса. Об этом журнал сообщил на странице в Twitter.
Впервые за все время существования «Золотого мяча» престижная индивидуальная награда останется без обладателя. Отмечается, что из-за длительной паузы в сезоне и досрочном завершении нескольких европейских первенств нельзя объективно назвать победителя премии.
В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси.(Газета.Ru)