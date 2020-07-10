Золото надежней денег: цены на этот металл продолжат свой рост

Цены на золото на мировом рынке продолжают свое восхождение и уже достигли рекордного максимума 2011 года.

Как отмечают эксперты, причина такого роста в глобальной рецессии и опасениях по поводу того, что из-за пандемии коронавируса восстановление мировой экономики существенно замедлится. Предполагается, что золото и дальше будет дорожать, ведь сейчас для инвесторов – это самый надежный актив.

Наша страна не могла остаться в стороне от международных тенденций, и у нас золото, как, впрочем, и серебро, стало стоить дороже. Так, по данным Центрального банка Азербайджана на 9 июля, цены на драгоценные металлы в стране повысились по сравнению с предыдущими показателями.

Унция золота подорожала на 28,492 маната (0,93 процента), составив 3080,0175 маната, унция серебра также подорожала на 2,8 процента и составила 31,9701 маната, унция платины — на 21,6835 маната (0,6 процента), составив 1452,863 маната, унция палладия же — на 20,57 маната (0,6 процента), составив 3290,1545 маната.

За месяц цена на унцию золота выросла на 194,1315 маната (6,7 процента), на унцию серебра — на 2,0959 маната (7 процента), на унцию платины — на 34,085 маната (2,4 процента) и унцию палладия упала на 140,607 маната (4,1 процента).

Экономист Фуад Ализаде заявил #, что золото остается одним из самых надежных инвестиционных инструментов.

По его словам, цена на золото преодолела психологическую планку в 1800 долларов за унцию, а ведь всего год назад его стоимость составляла на товарной бирже COMEX 1400 долларов за унцию. Он отметил, что доллар США, считающийся одной из наиболее стабильных валют мира, девальвировался по отношению к золоту в 90 раз за полтора столетия. Другие валюты девальвация затронула в еще большей степени.

Экономист подчеркнул, не стоит забывать о таком понятии, как понятие «золотой стандарт», когда фиксированный обменный курс валют устанавливается исходя из соотношения этих валют к единице массы золота.

«Рост цен на золото Азербайджану на руку, ведь он наращивает объемы добычи и продажи драгметаллов, и может неплохо на этом заработать. Согласно данным Государственного комитета по статистике, по итогам января-мая 2020 года в Азербайджане добыто 1,432 тонны золота, что на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что касается добычи серебра, то она по итогам пяти месяцев выросла еще существеннее — 1,772 тонны, что на 29,8% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», – сказал Ализаде.

Он отметил, что объемы добычи драгметаллов можно еще больше увеличить. Все зависит от того, насколько существенными будут инвестиции в данную сферу. Интерес у инвесторов усилился на фоне роста цен на золото.

«Это прибыльная отрасль. За пять месяцев этого года отечественные золотодобытчики экспортировали драгоценные металлы и слитки на 65,359 миллиона долларов, что на 13,844 миллиона долларов или на 26,9% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», –сказал он

Говоря о наращивании золотых резервов страны, Ализаде отметил, что согласно отчету Госнефтефонда за первый квартал этого года, объем золота в его хранилищах достиг 101,6 тонны. Это составляет 12,8% от всего инвестиционного портфеля фонда в размере 41,339 миллиарда долларов.

Эксперт подчеркнул, что золото закупается у Azerigold, так что деньги остаются в стране.

По поводу инвестирования в золото и другие драгметаллы простыми гражданами, Ализаде заявил, что золото – как изделия, так и слитки, ценилось во все времена. Но вкладываться в них стоит только как в долгосрочную инвестицию, и, возможно, даже передать в наследство детям и внукам. Если же приобрести золото и постараться его через короткое время реализовать, то продать его получится лишь по цене металлолома.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев также отметил, что золото можно воспринимать только как долгосрочное вложение. Рынок золота, по его словам, довольно ограничен. Продать этот металл обывателю за хорошую сумму и быстро будет нелегко, но оно в любом случае будет в цене. Он подчеркнул, что стоит обратить внимание не только на золото, но и на палладий, который будет дорожать.

«Но пытаться зарабатывать на купле-продаже драгметаллов стоит только, если человек хорошо разбирается в данной сфере, иначе можно прогореть. Что касается ювелирных украшений, то на продаже можно потерять 30% от той суммы, за которую вы их купили. Исключение, –говорит Агаев, – составляют антикварные украшения. Вообще, если есть средства, лучше их потратить на покупку антиквариата — картин известных художников, музыкальных инструментов известных мастеров и т.д. Такие вещи только растут в цене».