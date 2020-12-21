Жоан Лапорта: «Месси не может согласиться с тем, что другие клубы берут ЛЧ»

Кандидат на пост президента «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ситуации, сложившейся вокруг капитана сине-гранатовых Лионеля Месси.

«Я уверен, что Месси хочет остаться в «Барсе». Все зависит от предложения, которое сделает ему новый президент. Ему нужно увидеть, что это будет конкурентоспособная команда, чтобы возродить историю любви между «Барсой» и Лигой чемпионов. В последние годы она поставлена на паузу.

Клуб неоднократно врал ему и, кроме того, все пошло не так, как все хотели. Месси находится в том моменте своей карьеры, когда он все еще хочет быть успешным и брать трофеи.

Он не может продолжать соглашаться с тем, что другие команды выигрывают Лигу чемпионов, и «Барса» с Лионелем, лучшим игроком в истории футбола, не имеет достаточно конкурентоспобного состава, чтобы суметь выиграть этот турнир», – сказал Лапорта.

В прошлый раз «Барселона» выигрывала Лигу чемпионов в 2015 году. Месси четырежды брал этот трофей в составе каталонского клуба.

| 2020-12-21T23:49:46+04:00 22 декабря 2020, 01:04|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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