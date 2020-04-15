Жизнь после пандемии или ненефтяной сектор

Это наша вторая статья из серии «Жизнь после пандемии»

Стремительное распространение эпидемии коронавируса по всему миру, естественно, не обошло стороной и нашу страну. Оперативное принятие государством необходимых мер по ограничению его распространения в стране существенно снизило масштабы негативных последствий в социально-экономической жизни. По мнению экспертов, в ближайщие месяцы можно ожидать постепенного выхода из ситуации ограничения деятельности, временно наложенного на отдельные отрасли бизнеса и сферы услуг. Для нашей страны, в силу нарастающего развития отраслей ненефтяного сектора, это имеет весьма важное значение. Даже несмотря на принятие государством комплекса мер по экономической поддержке предпринимательства, малого и среднего бизнеса, очевидным является нанесение значительного ущерба этим хозяйствам, на восстановление которых понадобится немалое время.

Среди отраслей ненефтяного сектора одним из направлений, отличающейся наибольшими темпами развития, выступает туристическая индустрия. И именно эта отрасль в период всеобщего карантина оказалась самой «пострадавщей». В условиях самоизоляции, конечно же, не могло идти и речи о работе туристических компаний. Принимая во внимание в целом сезонный характер отрасли, а именно – высокий уровень ее доходности именно в летний период, то можно предположить, что туристический сектор вряд ли завершит год в плюсе. Это будет характерно не только для туриндустрии страны, но и для этого сегмента экономики по отдельным странам.

В постпандемический период важным представляется выбор и реализация эффективных мер по возрождению тех сфер экономики, коим был нанесен наибольший ущерб. В этом отношении, как мне представляется, необходимо принятие пакетных программ помощи отдельным отраслям туриндустрии, особенно это актуально для малого и среднего бизнеса этой отрасли. Крупные компании туристической отрасли, обладая большими финансовыми возможностями, даже при минимальной поддержке смогут восстановить свою деятельность до прежнего уровня, что будет намного сложнее для небольших турцентров. Очевидно и то, что на определенный период внутренний туризм для наших граждан будет более предпочтительным. Поэтому необходимо стимулировать развитие нетрадиционных в стране направлений туризма. Благо, для этого наша страна обладает огромным, все еще недостаточно реализованным потенциалом. Примером тому является создание горно-лыжных туристических комплексов в Габалинском и Гусарском районах.

Одним из новых и перспективных направлений развития туристической отрасли может стать речной туризм. С запада на юго-восток несет свои воды самая большая водная артерия Кавказа – река Кура, значительная часть которой (906 км) проходит по территории Азербайджана. На реке построены крупнейщие гидроэлектростанции страны – Мингячевирская и Шамкирская. Протяженность реки на участке Мингячевир-Нефтчала доходит до 500 км. Именно на этом участке можно организовать речные туристические круизы, которые станут в своем роде единственными во всем кавказском регионе. Конечно же, для обеспечения судоходства необходимо определение лоции, то есть определение пути безопасного плавания.

Организация речного круизного туризма в целом будет иметь синергетический эффект, который окажет большое влияние на улучшение экологического состояния окружающей среды, развитие рыбного хозяйства, открытие новых рабочих мест, а в результате — на социально-экономическое развитие центральных районов страны. Так, благодаря развитию речного транспорта будут снижены риски затопления берегов, а именно – движение судов будет препятствовать заилению дна реки и тем самым увеличится скорость речного потока. В результате будет обеспечена защита уникальных тугайных лесов и плодородных земель на береговых зонах. Предотвращение заиления дна Куры положительно скажется и на рыболовстве. Сейчас обычной становится картина, когда в береговых зонах реки, из-за малого улова, создаются искусственные водоемы для разведения рыб. Такую плачевную картину можно изменить, если создать условия для прохождения рыб к верховьям реки. Главным образом из-за заиления дна реки (некогда доходящих до Мингячевирской плотины) уже более полвека осетровые здесь не появляются. Можно надеяться, что с углублением дна, в том числе в дельте реки, осетровые для икрометания могут появиться и в Куре.

Функционирование речных круизных туров может дать толчок развитию туризма и в аридных районах страны. Так, пассажиры-туристы небольших круизных судов при остановках на пристанях могут воспользоваться различными услугами, предлагаемыми местными предпринимателями. Это будет способствовать также открытию новых рабочих мест и решению проблем занятости в регионах.

С нашей точки зрения, содействие становлению новых отраслей туристической индустрии станет дополнительным составляющим развития ненефтяного сектора экономики страны в постпандемическом периоде.

Профессор Чингиз Исмаилов, БГУ

P.S. От себя же добавим, что в верховьях более западной и несудоходной части той же Куры, вплоть до Мингячевира можно организовать очень популярный среди любителей экстрим-туризма рафтинг. Как бы то ни было, попробовать стоит. Это все на заметку нашему Государственному агентству по туризму. Пусть мотают на ус, пока сидят дома.