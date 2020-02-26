Жители греческих островов протестуют против строительства закрытых центров для мигрантов и беженцев

На островах Лесбос и Хиос в Эгейском море при столкновениях между спецназом и местными жителями пострадали 51 полицейский и 10 демонстрантов. Жители протестуют против решения правительства построить там закрытые центры для мигрантов и беженцев. Об этом сообщила газета Naftemporiki со ссылкой на заявление полиции.

По данным издания, в среду при столкновениях на Лесбосе в районе Диаволерема и на реквизированных правительством для строительства центров земельных участках Кавакли и Карава пострадали 43 бойца полицейского спецназа и 10 граждан. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На острове Хиос ранения получили восемь полицейских — большая группа демонстрантов напала ни них в отеле, где они отдыхали после смены.

Сообщается, что у сотен бойцов спецназа, использующего слезоточивый газ для разгона участников протеста уже второй день, кончились его запасы, и полиция занимается их доставкой. (ТАСС)