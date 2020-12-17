Жена монаха-террориста предлагает России оккупировать и Карабах, и Армению — Ай да Sputnik, ай да…

Против Азербайджана, с момента обретения независимости нашей страны, велась информационная война. Главными ее спонсорами и исполнителями были представители мирового армянства и те зарубежные СМИ, в которых работали бойцы этого фронта армянской национальности. Таких было немало, но особняком тут стояло ИА Sputnik.

Его генеральным директором является давно уже нерукопожатный пропагандист Дмитрий Киселев, которого не раз ловили на тиражировании лжи и откровенно провокационной информации. А главредом ИА Sputnik и вовсе является Маргарита Симоньян — самая одиозная, коррумпированная и презираемая распространительница фейк-ньюс.

И нет ничего удивительного в том, что именно ИА Sputnik заняло откровенно анти-азербайджанскую позицию. Придерживаться которой данное российское СМИ с ярко выраженным армянским акцентом продолжает и ныне, ведя против нашей страны информационную войну. Новым элементом которой является попытка представить вчерашних оккупантов, более четверти века живших на захваченных азербайджанских территориях, в качестве «жертв».

Приведу всего лишь один пример такой работы. Корреспонденты Sputnik Армения побывали на состоявшейся в Ереване выставке-продаже сувениров из Дадиванка, как упрямо называют в РА монастырский комплекс Худавенг, что расположен в освобожденном Кельбаджарском районе, который Sputnik Армения на армянский лад называет Карвачаром. На выставке «спутниковцы» пообщались с женой настоятеля монастыря и преспокойно валили все с больной головы на здоровую.

Например, имеет место рассказ об одетой во все черное жене старосты села, которое армяне называли Дадиванк, некой Арпи Саркисян. Открыто указывается, что ее супруг до последнего дня войны воевал в Шуше. То есть, был не только сепаратистом, но и террористом, по которому плачет азербайджанская тюрьма. Да, супруга этого сельского старосты достойна отдельного упоминания.

Смахивая слезу, корреспонденты Sputnik Армения сообщают, что узнав об освобождении села азербайджанскими войсками, а этот процесс армянская сторона упорно называет «сдачей земель», Арпи Саркисян сожгла два принадлежавших им дома. То есть, она повела себя, как вандал, как временщик. Азербайджанцы своих домов не сжигали. Они хранили ключи от них. Ибо верили, что справедливость восторжествует, и они вернутся в родные очаги.

Самое забавное, что «спутниковцы» указывают, что поджигательница домов Арпи как бы «пострадала». Мол, только из одного она успела вывезти вещи, другой же сгорел дотла — со всем имуществом внутри. Это просто какой-то анекдот. Жена старосты освобожденного из под оккупации азербайджанского села сожгла два дома, но так неловко, что потеряла имущество. И читателей призывают испытывать к ней сочувствие. Это какой-то сюр!

Забавно слышать и ее слова о том, что «вернемся в Карабах, если вернут наше село». То есть, никакого прозрения, понимания того, что все эти годы Арпи и прочие армяне жили на оккупированных территориях Азербайджана, на чужой земле, в чужих домах, из которых насильно изгнали их истинных владельцев, у мадам Саркисян просто нет. Правда, есть у нее понимание, что возврата к прошлому уже не будет, что Азербайджан уже никогда не позволит оккупировать свои земли.

О том, что официальный Баку предлагал армянам мирно сосуществовать, признав освобожденные территории азербайджанскими, Арпи и ей подобные и думать не хотят. Они живут с камнем за пазухой, с ненавистью в сердце. И «спутниковцы» поощряют их, предлагая сочувствовать такого рода контингенту. Они ведь предоставили трибуну Вере Ованнисян, которая является женой настоятеля монастыря Худавенг Ованнеса Ованнисяна, который является уроженцем села Чинарлы Ходжавендского района Азербайджана. Что вовсе не помешало ему в годы первой карабахской войны воевать против азербайджанцев. Есть куча фото молодого Ованнеса Ованнисяна с автоматом в руке и в военной форме. Рясу на себя он напялил позже. Но воевать обещал и сейчас. После начала контрнаступления азербайджанской армии 27 сентября он заявил, что будет с автоматом в руках защищать монастырь.

Естественно, это был привычный армянский треп. Вчерашнего боевика, а ныне «святошу» видели в Ереване, на митинге против премьер-министра РА Никола Пашиняна. А его жена, также перебравшаяся в Ереван, несет в разговоре с армянскими «спутниковцами» просто невероятную ахинею: «Народ выживет, если Россия возьмет оставшуюся часть Карабаха под свое крыло, даст статус. Но люди говорят, что без Армении мы не войдем в состав России».

Остановите глобус, я сойду. Мадам, жена надевшего на себя монашескую рясу бывшего боевика, предлагает России оккупировать не только освобожденные из под армянской оккупацией азербайджанские земли, но и, чтобы дважды не вставать, еще и Армению. С которой у РА нет общих границ. В общем, вольность в мыслях невероятная. И все это на фоне общего фона провокации наперевес с выбиванием слезы сочувствия к вчерашним оккупантам. Ай да «Спутник», ай да…

Естественно, была «вишенка на торте». «Наши священники посменно проводят литургию. Мы вынесли из монастыря немногое, колокола, хачкары остались» — рассказывает Вера Ованнисян. То есть, она подтверждает, что даже после де-оккупации азербайджанских земель, демонстрируя гуманизм официальный Баку вовсе не препятствует армянам приходить в монастырский комплекс Худавенг. Но в том все и дело, что армянская сторона снова действует провокационно, настаивая на принадлежности комплекса не к удинской церкви, а к ААЦ. Ну и как потом с ними мирно сосуществовать, если сердца и мозги армян полны злобы, ненависти, мифов и жажды мести?!

Что до того, что армяне «вынесли из монастыря немногое», то и это ложь. Когда оккупационные силы покидали Кельбаджарский район, распространилась информация о том, что монастырский комплекс Худавенг был разграблен и принадлежащие комплексу кресты, колокола и другие элементы были перевезены в Армению. Об этом говорилось в заявлении Министерства культуры. И подобные действия армянской стороны не удивительны. Те, кто выносил с собой унитазы, оконные рамы, сжигая и срубая напоследок леса, кто валил фонарные столбы не мог не вынести все ценное из монастыря Худавенг. Только вот правдивой истории о сущности вчерашних оккупантов и варваров Sputnik никогда не напишет.

Возглавляемое Марго Симоньян ИА стояло, стоит и будет стоять по иную сторону информационной войны, безостановочно стреляя глупостью и ложью по Азербайджану.