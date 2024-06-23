Подземный толчок магнитудой 6 зафиксирован в воскресенье на северо-востоке Венесуэлы, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 07:58 по бакинскому времени землетрясения находился на полуострове Пария в 75 км восточнее города Карупано.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «разрушительное».

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 6. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 87,4 км.