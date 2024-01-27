В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Согласно информации, размещенной на сайте Управления стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), подземные толчки зафиксированы в 08.19 по местному времени (09:19 по бакинскому) у побережья района Мендерес (залив Кушадасы). Очаг землетрясения залегал на глубине 8,51 км.

Землетрясение ощущалось во многих прибрежных районах и вызвало панику среди местных жителей. Губернатор провинции Измир Сулейман Эльбан сообщил в эфире, что не располагает данными о негативных последствиях подземного толчка.