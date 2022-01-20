Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook выложил видеообращение к нации, где призвал украинцев не паниковать из-за конфронтации с Россией.

По его словам, в последнее время все СМИ говорят о возможном вторжении России в Украину, которое может начаться в любой момент, и о том, что украинская армия не готова к возможной агрессии.

«Все это объединяет один логичный вопрос: а в чем собственно новость? Разве это не является реальностью уже восемь лет, разве вторжение не началось в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас?», — говорит Зеленский.

Президент заявил, что Украина не хочет войны, но должна быть всегда к ней готова.