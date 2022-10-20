Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко, его жены Галины Лукашенко и многих других. Указ об этом размещен на официальном сайте украинского президента.

Из Беларуси в «черный список» попали министр обороны Виктор Хренин, первый замминистра обороны Виктор Гулевич, глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, генпрокурор Андрей Швед, руководитель Следственного комитета Дмитрий Гора, министр внутренних дел Иван Кубраков, глава КГБ Иван Тертель и другие представители силовых ведомств.

Украинская сторона также наложила санкции на 1374 беларусских компании и 2 507 граждан Беларуси.