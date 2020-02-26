Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым в ближайшее время

Вопрос возвращения Крыма является неотъемлемой частью национальной идеи Украины. Об этом в среду заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе форума «Age of Crimea».

«Я хотел бы начать с простых и очевидных вещей, аксиом. Неделя состоит из семи дней, планета Земля круглая, а Крым — это Украина. Возвращение Крыма — неотъемлемая часть нашей национальной идеи», — утверждает украинский лидер.

В то же время Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым в ближайшее время. «Мы сделаем все, чтобы над Крымом развивался украинский флаг. Это сложное задание, которое не может решиться завтра, но есть вещи, которые мы с вами должны сделать сегодня», — отметил он.

В то же время Зеленский заявил, что Крым не может «стать ценой» за установление мира в Донбассе. «Сегодня мы делаем все возможное, чтоб прекратить войну в Донбассе, чтобы не терять каждый день лучших наших украинцев. На это направлены все наши усилия. Но это не означает, что Крым снимается с повестки или может стать ценой мира в Донбассе, мира на Украине», — сказал президент, подчеркнув, что полноценный мир на Украине настанет только с возвращением полуострова. «Полноценное прекращение войны произойдет в Донбассе, а полноценное наступление мира произойдет в Крыму», — резюмировал он.(TАCC)