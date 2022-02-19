Украинский лидер Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене сообщил журналистам, что предлагает российскому коллеге Владимиру Путину встретиться.
«Я не знаю, чего хочет президент РФ, поэтому предлагаю встретиться», – приводит РИА Новости его слова.
Политик добавил, что Украина настаивает на введении санкций против России уже сейчас, а не после начала «бомбардировки».
По словам президента, он также намерен инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума. Он отметил, что, если встреча не состоится, Киев признает меморандум неработающим.
Российская сторона уже неоднократно отвергала обвинения в «агрессивных действиях», а также заявляла, что не представляет угрозу для других государств, в том числе Украины.
Между тем ситуация в Донбассе сейчас обостряется. Накануне Владимир Путин призвал Украину сесть за стол переговоров с «ДНР» и «ЛНР» и согласовать меры по завершению конфликта. По его словам, чем раньше это произойдет, тем лучше (aif.ru)