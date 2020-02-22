Зеленский пообещал наказать заказчиков нападения на вернувшихся из КНР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заказчики и организаторы столкновений в поселке Новые Санжары Полтавской области из-за размещения там эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев будут установлены и наказаны.
Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского министерства здравоохранения сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРЗ у эвакуированных.
«Времена, когда можно зарабатывать политические баллы ценой общественного порядка и национальной безопасности, закончились. Вчера по вашим указаниям не просто бросали камни в автобусы с людьми. Нет. Это были камни в остатки вашего достоинства, порядочности и чести. А поэтому подчеркиваю, заказчики и организаторы понесут ответственность», — заявил Зеленский в видеообращении, обнародованном в пятницу в его Telegram-канале.(РИА Новости)