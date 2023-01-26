Президент Украины Владимир Зеленский призвал не верить сообщениям в СМИ о десятках совершенных покушениях на него.

Не верьте, когда они говорят, что были десятки попыток и так далее. Я не знаю, может быть, специальным службам известно больше», — сказал он в вышедшем в четверг интервью британскому телеканалу Sky News. Зеленский подчеркнул, что «никто не знает», как близко к нему подобрались российские силы в первые дни специальной военной операции (СВО). В то же время он отметил, что «несколько человек были задержаны в правительственном квартале». В связи с этим спецслужбы рекомендовали ему перебраться в другое место, добавил Зеленский.

Ранее американский писатель и журналист Крис Уиппл в своей книге Fight of His Life: Inside Joe Biden’s White House сообщил со ссылкой на украинских чиновников, что Зеленский пережил 12 покушений на свою жизнь с начала войны 24 февраля 2022 года. Два из них, по его словам, были предотвращены благодаря разведданным, которые передал Зеленскому директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс во время визита в Киев до начала войны. (ТАСС)