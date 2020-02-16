Завтра в некоторых местах Баку возможен проливной дождь

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в первый день недели в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Тем не менее, утром есть вероятность тумана в некоторых местах и проливного дождя.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-6, днем 7-10 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление на 775 мм выше нормы.

Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90%, а днем 60-70%.

| 2020-02-16T13:06:11+00:00 16 февраля 2020, 13:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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