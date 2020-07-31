Завтра в Баку погода прогреется до 35 градусов

1 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, днем будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 33-35 градусов тепла. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью — 65-75%, днем 45-55%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть северо-восточный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24 градуса тепла, в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шыхе – 24-25 градусов тепла.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, местами ливни, град. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 20-25, днем 32-37, в горах ночью 13-18, днем 20-25 градусов тепла.

1 августа на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.