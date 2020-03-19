Завтра в Баку погода прогреется до 12 градусов

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове 20 марта ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 4-6, днем 9-12, в Баку ночью 4-6, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление в рамках нормы — 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80, днем 50-55 процентов.

В регионах Азербайджана местами ожидаются дожди, днем в основном без осадков. Ночью и утром кое-где туман. Ветер восточный. Температура воздуха ночью 2-6, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Слабое колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове в целом благоприятно для метеочувствительных людей.