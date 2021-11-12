13 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью составит 6-8, днем — 12-14 градусов тепла.

В Баку температура воздуха ночью составит 6-8, днем — 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 770 мм ртутного столба до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. В некоторых местах будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-5, днем — 10-15 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.