Завтра в Баку будет до 35-ти градусов тепла

7 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Северо-западный ветер днем сменится на умеренный южный.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии МЭПР, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 21-25, днем 30-35, в Баку ночью 23-25, днем 33-35 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы – 755 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 60-70%, днем 35-45%.

На пляжах Абшеронского полуострова северо-западный ветер днем сменится на умеренный южный. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градуса тепла, в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шыхе – 25-26 градусов тепла.

17 июля в некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, местами ливни, град. Будет дуть восточный ветер, местами усилится. Температура воздуха составит ночью 21-26, днем 33-38, в горах ночью 12-17, днем 21-26 градусов тепла.

Медико-метеорологический прогноз

17 июля на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.