Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть умеренный южный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-10, днем -13-16 градусов тепла, в Баку ночью — 8-10, днем — 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

22 ноября на Абшеронском полуострове ожидаются небольшие колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 2-6, днем — 13-18 градусов тепла, в горах ночью — 0-3 мороза, днем — 7-12 градусов тепла.