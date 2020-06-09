Завтра в Баку будет 35 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, ветер юго-восточный, сообщает Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-23, днем — 31-36, в Баку ночью — 20-22, днем — 33-35 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы — 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем — 40-45 процентов.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, благоприятствующие метеозависимым лицам.

В регионах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер восточный.

Ночью — 17-22, днем — 33-38, в горах ночью — 11-16, днем — 22-27 градусов тепла.