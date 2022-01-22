В Баку и на Абшеронском полуострове 23 января ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается слабый туман.

Будет преобладать умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-3°, днем — 7-9° тепла. В Баку ночью будет 1-3°, днем — 7-9° тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 60-70%.

В районах Азербайджана пройдет без осадков. Ночью и утром ожидается туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 1-6° мороза, днем — 7-11° тепла, в горах ночью 8-13° мороза, в высокогорье ночью 15-20° мороза, днем — 0-5° мороза.