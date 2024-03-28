Обнародован прогноз погоды на 29 марта.
Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Вечером местами слабый туман, умеренный юго-западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 5-9° тепла, днем 12-17° тепла.
Атмосферное давление повысится с 764 мм рт. ст. до 766 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-60%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром временами туман, умеренный западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 4-9° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 10-15° тепла.