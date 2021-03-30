Завтра состоится саммит Тюркского совета

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит модератором неформального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), который состоится 31 марта в онлайн-формате. Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали в Facebook.

​​​​​​​​​​​​​​«Завтра, 31 марта, в 17:00 по времени Нур-Султана в онлайн-формате состоится неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Заседание откроет и будет модерировать Глава государства Касым-Жомарт Токаев. В саммите примут участие Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев», — написал Берик Уали.

Пресс-секретарь президента также добавил, что в ходе мероприятия будут обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам Саммита ожидается принятие Декларации по культурным ценностям тюркских стран и статусу совета.