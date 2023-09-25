Обнародован прогноз погоды на 26 сентября.

Как сообщили # в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром в отдельных местах прогнозируется дождь, умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-21° тепла, днем 21-26° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, и составит 765 мм рт.ст.

Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами прогнозируется дождь, местами ливневого характера, грозы, ожидается град, в высокогорных территориях снег.

К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в отдельных районах туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-19° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 8-13° тепла.