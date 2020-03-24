Завтра будет ветрено

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 25 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман. Будет дуть юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 5-9 градусов тепла, днем 13-18 градусов тепла. В Баку ночью температура воздуха составит 7-9 градусов тепла, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, что выше нормы, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков, однако вечером в некоторых горных районах возможны осадки. Ночью и утром в отдельных местах вероятен туман. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 5-9 градусов тепла, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.