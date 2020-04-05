Завтра будет пасмурно

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако ближе к ночи местами возможны дожди.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 6 апреля температура на Абшеронском полуострове ночью составит 7-10, днем 12-15 тепла, в Баку ночью 8-10, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 мм до 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных районах снег, кое-где осадки будут интенсивными.

Временами возможен туман. Западный ветер местами временно усилится. Температура воздуха ночью составит 4-9, днем 13-18 градусов тепла, в горах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.