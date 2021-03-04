Завтра будет облачно

5 марта в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, местами пройдут дожди, днем осадки прекратятся, будет дуть южный ветер.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6 градусов, днем — 6-8 градусов тепла. Атмосферное давление 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

5 марта в районах Азербайджана ожидается облачная погода с прояснениями, местами выпадет снег, местами будет туман, будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

5 марта на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.