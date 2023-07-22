Завершились тактические учения «Волна Хазри», проводившиеся во взаимодействии Военно-морскими силами (ВМС), Сухопутными войсками (СВ), Военно-воздушными силами (ВВС) и Береговой охраной Государственной пограничной службы (ГПС).

Как передает # со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, на заключительном этапе учений были выполнены боевые стрельбы по уничтожению кораблей, а также воздушных и береговых целей условного противника при возникновении угрозы в территориальных водах Азербайджанской Республики в Каспийском море.

На учениях высокопрофессионально были выполнены спасательные мероприятия и различные действия для поддержания выгодной оперативной обстановки.

На тактических учениях «Волна Хазри», в которых были задействованы 1500 человек личного состава, боевые корабли ВМС, суда обеспечения, сторожевые корабли береговой охраны ГПС, вертолеты, БПЛА ВВС и боевые бронированные машины Сухопутных войск, были успешно выполнены все поставленные задачи.