Затулин подтвердил, что Россия поставляла Армении вооружения, а не стройматериалы

Как сообщает «Туран», зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин в эфире радио Sputnik изобличил ложь министра обороны РФ Сергея Шойгу относительно поставок вооружений в Армению.

Комментируя недавний инцидент, связанный с поставками российской военной техники в Армению, он сказал: «Совсем недавно Грузия, например, заблокировала поставки военной техники для Армении, которую по договору Россия пыталась провезти транзитом через территорию Грузии.

Армения не имеет с нами общей границы. Грузия не дала возможности это осуществить, за что ее поблагодарил госсекретарь США Майк Помпео. Это произошло на прошлой неделе. Его благодарность была выражена публично. Словом, о каком доверии и о каких отношениях с Россией можно говорить, если Грузия продолжает чинить нам препятствия, вставлять нам палки в колеса», — сказал Затулин.

Напомним, что до сих пор руководство России отвергало заявления о поставках военной техники в Армению. А глава Минобороны Шойгу набрался наглости заявить, глядя в лицо президенту Азербайджана, что военно-транспортные самолеты за 2 тысячи километров возили в Армению стройматериалы.