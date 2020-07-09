Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia утопят в Атлантике

Затонувшее в 2019 году грузовое судно MV Golden Ray, на борту которого находилось множество автомобилей марок Hyundai и Kia, решили утопить в водах Атлантического океана, пишет «Российская газета».

MV Golden Ray осенью прошлого года вышел из порта американского Брансуика и направился в сторону Балтимора, но в какой-то момент судно перевернулось на бок и загорелось. В этот момент на корабле находилось 4,2 тыс. новых машин.

Зарубежные специалисты, обдумав варианты утилизации, решили распилить корабль и утопить обломки в океане.