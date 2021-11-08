Возросший прожиточный минимум стал пусковым механизмом для повышения прочих социально значимых показателей – критерия нуждаемости и, что важно, минимальной зарплаты азербайджанцев. Граждан же в этой связи интересует не столько сам факт роста, сколько размеры будущего повышения. А они, скажем прямо, смотрятся на фоне ценового марафона как-то уж очень скучно.

Стоимость условной потребительской корзины азербайджанцев в наступающем году планируется установить на уровне 220 манатов. Такие намерения отразились в проекте одноименного закона. В этом ключе критерий нуждаемости увеличен почему-то до 200 манатов, а минимальное значение оплаты труда проиндексируют с 250 до 300 манатов. Вопросов в этой связи возникло немало. Скажем, до сих пор непонятно, почему критерий нуждаемости, суть условия, при котором семья или одиноко проживающий гражданин признается нуждающимся, у нас ниже прожиточного минимума?

Впрочем, выводы напрашиваются сами собой, если учесть, что критерий нуждаемости – отправная точка в назначении адресной социальной помощи. По всей видимости, правительство не желает доплачивать больше получателям АСП, а вот повысить зарплатный минимум в условиях рекордного ценового роста приходится.

Специалисты уже давно предлагают стереть эту разницу, а депутат и эксперт Вугар Байрамов даже называет конкретные сроки, в которые следует уложиться с полной отменой критерия нуждаемости в пользу единого для всех прожиточного минимума. «С 2023 года было бы целесообразно отменить критерий нуждаемости и использовать только прожиточный минимум. Т.е. опираться на него в рамках программы адресной социальной помощи, поскольку в этом случае помощь нуждающимся увеличится», — говорит он.

Скажем, если официальный доход семьи из пяти человек составляет 600 манатов, в текущем году критерий нуждаемости для такой ячейки общества – 850 манатов. Разница между расходами и доходами – 250 манатов. Ровно столько такой семье должны доплачивать, если она обратится за адресной социальной помощью. В следующем году критерий нуждаемости семьи и из пяти человек увеличится до 1000 манатов. При доходах в 600 манатов помощь возрастет до 400 манатов вместо текущих 250 манатов.

«Повышение критерия нуждаемости со 170 до 200 манатов приведет к индексации выплат, получаемых нашими гражданами по программе адресной социальной помощи в следующем году, — уверен Байрамов. — В то же время, по мере роста этого критерия намного больше наших семей смогут обращаться за АСП». Однако растущие цены не оставляют шансов на то, что граждане смогут как-то воспользоваться надбавкой к упомянутым минимумам.

По мнению экономистов, инфляция, подстегиваемая мировым ценовым ростом и повышением регулируемых государством цен, давно превысила официально задекларированный ценовой рост и уже к концу года обещает обернуться двузначным показателем.

Кроме того, известно, что индексация зарплат и социальных пособий тоже играют роль катализатора цен. Словом, опасения граждан о том, что возросшие зарплаты, соцпособия и пенсии лишь подстегнут инфляцию, не беспочвенны. По словам опрошенных нашим корреспондентом граждан, прошлые повышения сопровождались ощутимым ростом ценников в магазинах. А ведь уже к середине пандемийного года ситуация с финансами у граждан ухудшилась – начался самый настоящий ценовой марафон: дорожает все – от продуктов питания до коммунальных и госуслуг.

А ведь сами зарплаты в своей массе не сильно разнятся с установленной минималкой. Несмотря на попытки Государственного комитета статистики замять эту проблему, апеллируя к средней номинальной оплате труда (943, 3 маната по столице и 722,3 манатов по стране), медианная зарплата наших граждан гораздо ниже этого обтекаемого показателя. Она лишь немногим выше «минималки» и составляла 343 маната в феврале текущего года.

Кстати, то был первый и единственный прецедент, когда Минтруда опубликовало настоящую среднюю заработную плату, которая причитается среднестатистическому гражданину нашей страны и отражает экономические реалии гораздо лучше, чем среднеарифметическая зарплата, декларируемая Госкомстатом. Словом, зарплаты большинства подобны заплатам на части расходов – покрыть ими растущие траты с каждым днем становится все сложнее.