Вчерашнее событие, а именно признание «референдумов» оккупированных территорий Украины нельзя считать чем-то вон выходящим событием в современном мире. Скорее это продолжение тех процессов, которые были запущены в той же Украине в 2014 году, когда примерно таким методом, но без крови, был аннексирован Крым.

С того момента международное право, которое и так держалось на добром слове, перестало существовать. Для Запада международное право – это рычаг давления на Россию, а для России метод спекуляции для осуществления своей политики. Правда в том, что на момент 24 февраля Россия планировала взять всю Украину, ну или большую ее часть, однако по итогам 7 месяцев нужно довольствоваться тем, что есть с перспективой того, что «свои» новые территории придется, так или иначе, сдать.

Войной или добровольно. Вот главный вопрос в чем сейчас. Представить, что российскую армию громят, и она бежит, бросая все, сложно. Но картина, которая складывается на сегодня, вполне вероятна. Для понимания, сейчас город Лиман почти окружен и скорее всего в ближайшие дни, а возможно и часы будет взят ( уже солдаты ВСУ водрузили украинский флаг у въезда в город), а это ведь территория Донецкой области, то есть, согласно российским законам — уже России.

На этом фоне, в этой не совсем и веселой картине, мы видим как все мировые политики и СМИ все чаще говорят о возможной ядерной войне или же применении тактического ядерного оружия. Как бы это дико и фантастически не звучало, но события, которые развиваются сейчас, говорят обо всех предпосылках такого развития.

На сегодня Россия и ее политическое руководство загнано в угол и никто с ней говорить не хочет, хотя в речи Владимира Путина вчера больше всего звучало слово «переговоры». Сергей Лавров также все чаще говорит о переговорах. Ну а кто будет говорить с страной, которая проигрывает, но не признает это и повышает ставки?

Говоря о переговорах, нужно сказать, что Владимир Зеленский заложил мину под российское руководство, заявив, что он готов говорить с новым руководством России, а не с Путиным. С этой минуты лидер России становится слишком токсичным даже для российской элиты, которая же все решится пойти на переговоры. Но это всего лишь домыслы, на сегодня реальность такова, что мы семимильными шагами двигаемся в сторону ядерного удара.

Комментируя # происходящее политолог Зардушт Ализаде отметил, что Россия признала оккупированные территории за собой.

«Она признала их «референдумы», а потом аннексировала эти территории. Но кто признает эти бумажки? Никто. Это русские хитрости, времена которых прошли. Россия стала изгоем международного сообщества и существует уже вне международного права. Вооруженные силы Украины как освобождали, так и будут освобождать свои территории вне зависимости от того, что Россия будет делать, что она признает, как будет действовать или даже будет угрожать ядерной войной или тактическим ядерным оружием», — сказал эксперт.

А вот что будет с Россией, после того, как она применит тактическое ядерное оружие? В ответ на этот вопрос эксперт сказал, что после этого Россия станет абсолютным изгоем, вплоть до того, что по ней могут нанести ядерный удар.

«От нее тогда отвернутся все, Китай, Индия, Турция и, даже, Иран. Россию выгонят из СБ ООН. С ней никто не будет сотрудничать ни в каких сферах. Ни одному гражданину России не позволят покинуть пределы России, а Путина объявят международным преступником и еще неизвестно какая у него будет личная судьба. Это будет конец России, как государства», — резюмировал он.