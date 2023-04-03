Заместители глав МИД России, Турции, Ирана и Сирии встретятся в Москве 3-4 апреля.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с журналистами в «Турецком доме» в Нью-Йорке в рамках визита в США для участия в сессии ООН.

Министр отметил, что переговоры по Сирии принимает и поддерживает Россия:

«Как вы знаете, Иран впоследствии был вовлечен в этот процесс. Во время моего визита в Египет мы сообщили, что встреча на уровне заместителей министров была перенесена, но дата этой встречи определена. Четырехсторонняя встреча на уровне заместителей министров состоится 3-4 апреля в Москве», — сказал Чавушоглу.