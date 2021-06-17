Россия констатирует, что за последние недели удалось снизить напряженность на границе Армении и Азербайджана. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«За последние недели удалось в целом снизить напряженность. Соответствующие консультации по регулированию пограничного спора будут продолжены», — сказала она.

Захарова отметила, что Россия продолжает оказывать активные посреднические усилия, которые направлены на деэскалацию ситуации. «С Баку и Ереваном налажена тесная координация по линии министерства иностранных дел, министерства обороны, пограничных служб», — добавила дипломат.

«В качестве устойчивого и долгосрочного решения проблемы видим скорейший запуск работы по делимитации границы между двумя странами с ее последующей демаркацией. Мы подтверждаем готовность оказать данному процессу самое активное содействие», — заключила официальный представитель дипведомства. (ТАСС)