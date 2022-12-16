США уничтожили бы Россию, если бы такая возможность представилась.

Об этом написала в пятницу в своем Telegram-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что Вашингтон немедленно приступил бы к исключению России из СБ ООН, если бы такой способ существовал.

«Если бы существовал способ уничтожить Россию, они бы к этому немедленно приступили», — отметила дипломат. По ее словам, если бы существовал способ захватить всю нефть, все золото, весь газ, все алмазы, питьевую воду и «вообще все на свете», США бы немедленно к этому приступили.

«Просто такого способа нет, слава Богу», — добавила Захарова.