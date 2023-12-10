Войдя в состав Европейского союза, Сербия может лишиться своей идентичности и подчиниться Соединенным Штатам. В этом уверена официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Постарайтесь понять, с какой стати Государственный департамент Соединенных Штатов комментирует европейскую повестку и указывает государствам не своего континента, что и как им делать», – отметила она.

По ее словам, с вступлением в Евросоюз страны теряют свою «европейскую идентичность и подчиняются воле Вашингтона».

«Потому что Евросоюз без Америки существовать не может, он превратился в экономический отдел НАТО», — добавила представитель МИД РФ.

Наверно, Марии Захаровой очень хочется, чтобы все страны вступали в разного рода организации под патронажем Москвы и подчинились России. В таком случае идентичность этих стран представителя МИД России не интересует.